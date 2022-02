"Bruxelles Love": 60 lieux pour un rendez-vous romantique et original à l'occasion de la Saint-Valentin

Elle n’est peut-être pas surnommée la ville de l’amour, pourtant Bruxelles a un capital romantique énorme souvent sous-estimé. Profitez de la Saint-Valentin pour surprendre votre moitié en l’emmenant dans l’un des endroits des 60 lieux vibrants d’amour de notre belle capitale.

Kate Milie est l’auteure du livre "Bruxelles Love", un ouvrage qui invite ses lecteurs à redécouvrir Bruxelles sous un nouveau jour : à travers son patrimoine amoureux ! Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur Bruxelles (notamment des polars et un ouvrage consacré à Léon Spilliaert). Elle connaît Bruxelles comme sa poche et regorge d’anecdotes à son sujet. Du parc d’Egmont au cimetière du Dieweg, de la Villa Marie-Mirande au musée de l’Érotisme et de la Mythologie… Avec "Bruxelles Love", vous allez pouvoir redécouvrir des statues, promenades insolites, hôtels glamours et cimetières légendaires sous un autre œil.

Quand on interroge l’auteure sur son lieu préféré parmi les 60 proposés, elle répond qu’elle les aime tous pour des raisons différentes et qu’il n’est pas possible de faire un choix ! Elle assure les avoir tous visités et conseille tout de même les cimetières, pour leur originalité : "On ne pense par exemple jamais à se donner rendez-vous dans un cimetière par exemple. Celui de Dieweg est désertique, il n’y a personne qui va là-bas et pourtant il est très beau. C’est un lieu très romantique car il y a des cœurs partout sur les tombes, mais aussi des représentations de mains jointes et c’est souvent très fleuri" explique l’auteure.

Le livre est joliment illustré par Quentin Heroguer, un jeune illustrateur bruxellois. "Ses dessins sont magnifiques et ajoutent vraiment de la plus-value à ce livre."

Découvrez l’interview de l’auteure par BX1 ci-dessous.