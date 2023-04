Pas toujours facile de prononcer les noms de lieux que l’on ne connaît pas. En la matière, les journalistes et commentateurs français sont réputés pour leur capacité à égratigner certains noms propres relatifs à la Belgique. Mais si Bruxelles ou Schaerbeek sont ainsi régulièrement écorchés, on ne pensait pas que la ville d’Ath présentait une quelconque difficulté à l'oral. Et pourtant, ce lundi, au cours de l’émission C à vous, la suite, sur France 5, ces trois lettres furent une grande découverte et une pierre d’achoppement pour la journaliste Anne-Élisabeth Lemoine.

Voyez cet extrait capté par un téléspectateur attentif de notre région :