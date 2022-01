Bruxelles : les trottinettes Bolt auraient parcouru plus de 600.000 kilomètres en 2021

L'opérateur Bolt qui met à disposition des Bruxellois des trottinettes électriques annonce que celles-ci ont parcouru 621.136 kilomètres l'an dernier dans la capitale. "Plus de 15 fois la circonférence de notre planète", s'enorgueillit l'entreprise dans un communiqué.

"3.280.965 minutes. C'est le temps total que les Bruxellois et les visiteurs de notre capitale ont passé sur les trottinettes partagées de Bolt l'année dernière", ajoute par ailleurs l'opérateur dans son bilan.

Bolt annonce qu'elle ajoute désormais Bancontact comme méthode de paiement sur son application en Belgique. "De nombreux Belges préfèrent Bancontact comme moyen de paiement", précise Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobility chez Bolt Belgique. "Bolt souhaite être aussi proche que possible de ses utilisateurs et il est donc logique que nous offrions maintenant la possibilité de payer via Bancontact."