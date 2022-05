Bruxelles : Les retards dans l’envoi des factures inquiètent les clients de Vivaqua

Elle s’appelle Antoinette, habite Ganshoren et s’inquiète depuis plusieurs mois de ne pas recevoir de factures venant de chez Vivaqua. Car, elle le sait, ces factures, elle devra bien les payer. Ce qu’elle redoute, c’est l’arrivée de toutes les enveloppes en même temps, ce qui voudrait dire peut-être plusieurs centaines d’euros, qui s’ajouteraient aux factures de gaz et d’électricité, elles aussi de plus en plus lourdes dans le budget du ménage. "Ils sont venus faire le relevé en décembre et normalement je reçois mon décompte 15 jours plus tard. Mais cette année, je n’ai rien reçu et pas reçu non plus la facture pour les provisions à payer chaque mois. Après ils diront que les clients ne savent pas payer ! Mais si eux ne font pas le nécessaire…"