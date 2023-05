Bruxelles : les Monuments et Sites ne veulent pas de l’auvent géant au rond-point Schuman

Jean-Pierre Brouhon, de l’association des commerçants Jean Monnet, abonde dans le sens de la CRMS mais invoque aussi d’autres raisons. Pour rappel, cette association, avec d’autres associations de riverains dont l’AQL (Association Quartier Léopold) a introduit un recours au Conseil d’Etat contre le premier permis d’urbanisme.

"Nous nous apprêtons à relancer la même procédure auprès du Conseil d’Etat lorsque le deuxième permis sera octroyé", précise Jean-Pierre Brouhon. "Concernant l’auvent, celui-ci nous paraît complètement inutile. C’est de l’argent dispendieusement dépensé. Cet auvent n’apportera rien au quartier dans la mesure où il est présenté comme étant une espèce d’aire qui permettra le rassemblement des personnes. En réalité, cet auvent sera l’occasion pour les autorités de ne plus autoriser de rassemblements et de manifestations à caractère revendicatif, sur le rond-point. Le but est de rendre le quartier neutre. Or, pour nous, la présence de personnes nous permet de faire fonctionner nos commerces dans un contexte de crise après Covid, avec la crise énergétique… Le quartier s’est vidé avec la mise au télétravail, le quartier souffre. Ces manifestations, qui ne sont pas toutes vindicatives, sont donc pour nous une occasion de commerce, les participants consomment. On peut améliorer le rond-point Schuman, parce qu’il n’est pas beau. Il ne faut pas pour autant réaliser une dépense aussi onéreuse. Cela ne se comprend pas. Cela se comprend uniquement pour montrer que l’on fait quelque chose, pour rendre le quartier neutre. Enfin, la mise en interdiction de circuler pour les voitures et les camions est un véritable coup de poignard aussi pour les commerçants."