Bruxelles : les locataires seront prioritaires pour acheter leur logement

La commission du logement du Parlement bruxellois a donné jeudi son feu vert au projet d’ordonnance de la secrétaire d’Etat socialiste Nawal Ben Hamou visant à accorder aux locataires un droit de préférence lors de la vente de leur logement.

Le texte prévoit que le propriétaire devra préalablement informer son locataire de la vente, des conditions souhaitées, ainsi que son droit de préemption. Le locataire dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour accepter ou non l’offre de vente. S’il refuse ou ne répond pas dans les temps, le propriétaire peut ouvrir la vente à d’autres candidats. Mais si le logement est proposé à un prix ou à des conditions plus favorables que prévu à un autre acquéreur, le propriétaire ou son notaire devra le notifier au locataire qui disposera alors d’un nouveau délai de sept jours pour exercer son droit de préférence.

Ce droit de préférence ne s’appliquera pas aux meublés, aux baux dont la durée est inférieure ou égale à trois ans, aux logements mis en sous-location, aux colocations ou aux logements étudiants et enfin lorsque la vente se fera au sein de la famille.

Le syndicat des locataires satisfait

Pour le syndicat des locataires, cette réforme est en soi une bonne chose pour les occupants qui seraient candidats à l’acquisition de leur maison. Mais le secrétaire général José Garcia en relativise tout de même la portée : "nous pensons qu’il y aura très peu de cas vu la situation économique".

Le fait pour un locataire d’être averti bien avant la vente va lui permettre de mieux se défendre

José Garcia, secrétaire général du syndicat des locataires

Par contre, le syndicat voit dans ce texte une autre avancée "beaucoup plus intéressante": l’information en amont de la vente. "Le fait pour un locataire d’être averti bien avant la vente va lui permettre de mieux se défendre. Certains pourront enregistrer leurs baux, d’autres négocier un départ anticipé, d’autres encore pourront rester en assurant mieux leurs droits".

Opposition du syndicat des propriétaires

Sans surprise, du côté des propriétaires, la réforme passe moins bien. "Parce que le vendeur est limité dans sa liberté de vendre", résume Olivier De Clippele, président de la régionale bruxelloise du syndicat national des propriétaires.

Savoir qui est locataire n’est pas toujours évident

Olivier de Clippele, pour le syndicat des propriétaires

"Si vous ne respectez pas cette législation, il y a des sanctions. Or elles sont extrêmement lourdes puisque le texte prévoit la nullité de la vente à un autre acheteur. Pourquoi nous craignons cela ? Parce que savoir qui est locataire d’un bien en région de Bruxelles capitale n’est pas toujours évident. Il y a les espaces de colocation […]. Il y a aussi des cessions de baux […]. Il y a ainsi toute une série de problèmes où on va se trouver devant des personnes qui vont se prétendre locataires et qui ne le sont pas ou le sont vraiment mais pour qui le notaire n’a pas pu faire la vérification".

Le syndicat des propriétaires compte encore se battre pour que seuls les locataires en vertu d’un bail enregistré puissent revendiquer ce droit de préférence.

Hier, au parlement, l'opposition PTB a soutenu le texte de la majorité, au contraire du MR et de la N-VA qui s'y sont tous deux opposés.