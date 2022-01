Bruxelles : les gros chantiers prévus en 2022

Qui dit nouvelle année dit nouveaux chantiers sur les routes et la région bruxelloise n’échappera pas à la règle. Certains chantiers seront de grande envergure et risquent bien d’engendrer pas mal de modifications dans certains quartiers.

Les tunnels sont empruntés quotidiennement par des milliers d’automobilistes et ils sont souvent bien encombrés aux heures de pointe. Ils devront bien entendu passer par des travaux d’entretien et de maintenance. Certains sont d’ailleurs déjà en cours.

Pour améliorer la mobilité partagée

De nombreux chantiers dans la capitale visent à rendre les déplacements en transports en commun plus simples, plus rapides et plus accessibles mais aussi à rendre les trajets à vélos et autres moyens de transport "doux" plus sûrs et plus agréables selon la Ministre de la Mobilité et des Travaux Public, Elke Van Den Brandt.

L’A12 venant d’Anvers

La fin de cette autoroute devrait devenir un boulevard urbain. Cette année verra naître les débuts de cette transformation.

Schaerbeek

Un vaste chantier va véritablement modifier le quartier. Bruxelles Mobilité prévoie un réaménagement de l’avenue Reine Astrid ainsi que l’aménagement du Tunnel Thomas et de la rue du Progrès. Sans oublier que le chantier de la chaussée d’Alsemberg (commencé en août dernier) va se poursuivre. Pas mal de bouleversements à prévoir dans les prochains mois dans la circulation dans ce quartier.