Bruxelles : les Congolais de Belgique rendent hommage à Patrice Lumumba (photos et vidéo)

La vraie histoire de la colonisation

Moïse Esso, du Collectif mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, souligne qu'il s'agit d'une occasion historique avec ce message à la jeunesse : "Tu as eu raison de lutter pour ce pourquoi tu as lutté, et soixante et un ans après, tu continues à avoir raison. Et nous, la jeunesse africaine, nous allons continuer à lutter et à te donner raison".

Pour Moïse Esso, le combat continue : "Il faut mobiliser les jeunes contre les conséquences du colonialisme que sont le racisme et les discriminations pour écrire la vraie histoire de la colonisation afin que le peuple belge comprenne ce qu'a été ce phénomène".

Philippe Puyck, un autre participant responsable de la bibliothèque Lumumba est artiste et a créé cette dent agrandie pour cette occasion.