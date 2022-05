Bruxelles : le Waterbus a repris du service sur le canal

Le Waterbus circule à nouveau sur le canal. Le service a repris depuis le 2 mai dernier. Le bateau fait la navette du lundi au vendredi entre Vilvorde et la place Sainctelette. Le premier départ se fait à 9h00 du matin à Vilvorde. Arrivée prévue à 10h00 à Bruxelles et ainsi de suite jusque 18.00. L’idée a vu le jour en 2013 et visait clairement les navetteurs mais force est de constater que le Waterbus est plutôt emprunté par les touristes ou les gens pour une escapade ludique. "Il y a quelques navetteurs qui sont des habitués qui adaptent leurs horaires et qui viennent une ou deux fois par semaine", explique Catherine Demol qui représente le Waterbus.

43.000 personnes transportées en 2019

Pourtant l’année dernière, le Waterbus a transporté 27.000 personnes (contre 43.000 avant la crise sanitaire). Il y a donc beaucoup de gens qui prennent ce bateau comme une excursion et non des raisons professionnelles.

Nous voudrions élargir les plages horaires pour les navetteurs

"Mais l’objectif est de séduire à nouveau les navetteurs avec des horaires élargis durant les mois de septembre et octobre. On débuterait vers 7h30 et on arrêterait vers 19h00 ", poursuit Catherine Demol. "On voulait tester cela plus tôt mais cela n’avait aucun sens avec le télétravail obligatoire en 2020 et 2021 mais c’est dans les projets pour 2022" assure-t-elle.

Quant à la fréquentation, elle varie fortement d’un jour à l’autre. "On ne peut pas toujours prévoir", poursuit Catherine Demol. "Ce jeudi j’ai déjà des réservations pour 190 personnes alors qu’aujourd’hui, on ne transportera sans doute que quelques dizaines de personnes".

Un projet interrégional

Le Waterbus est un projet interrégional qui dépend des subsides de plusieurs entités régionales et provinciales notamment. Des subsides sans lesquels il ne pourrait pas tenir la tête hors de l’eau. Le ticket varie entre deux et trois euro en fonction du trajet. Un prix qui ne couvre évidemment pas l'entiereté des frais de fonctionnement.

Le bateau circule du lundi au vendredi (entre mai et octobre). Notez qu’entre le 1er juillet et le 15 août, il navigue aussi les samedis et dimanches.

Toutes les infos sur waterbus.eu