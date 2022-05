Bruxelles : le tunnel Trône en chantier jusque fin 2023

Ce sont des files plus longues que de coutume qui se sont formées sur la petite ceinture de Bruxelles ce lundi matin. En cause : le début du chantier du tunnel Trône, situé entre Belliard et la Porte de Namur. La circulation dans celui-ci a été réduite à une bande en direction du Midi, ce qui a entraîné des perturbations dans toute la capitale.

"Nous sommes toujours dans le cadre de notre plan pluriannuel d'investissement de rénovation des tunnels bruxellois", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. "C'est maintenant au tour du tunnel Trône. Nous refaisons complètement la structure du tunnel, l'étanchéité, la couche de roulage et le désamiantage. Vous comprendrez donc aisément que nous devons fermer le pertuis dans lequel nous travaillons."

Le pertuis direction Basilique restera fermé jusqu'à octobre. Le second pertuis direction Midi sera quant à lui fermé d'octobre à janvier 2023. Le tunnel sera alors totalement rouvert en journée, le reste des interventions se fera de nuit jusque fin 2023.

Avec un trafic d'en moyenne 55.000 véhicules par jour dans un sens et 35.000 dans l'autre, le chantier risque encore de provoquer quelques embarras de circulation dans les mois à venir.