Bruxelles: le Tram Nouvelle Génération déployé sur la ligne 51 entre Bruxelles-Midi et Stade

Présenté en 2019, commandé par la STIB en 2020, le Tram Nouvelle Génération circule enfin sur le réseau bruxellois. Le premier véhicule TNG a été mis en service mercredi matin sur le tronçon nord de la ligne 51, entre la gare de Bruxelles-Midi et l'arrêt Stade.

Il s'agit d'un des volets importants du plan tram de la région de Bruxelles Capitale.

Le TNG, ou "Tram New Generation", est destiné à renforcer l'offre de tram à Bruxelles. "Plus spacieux et plus confortable, il est équipé de larges portes et d'un plancher bas intégral. Tout a été conçu pour faciliter l'accès au véhicule pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour améliorer la circulation et le confort des voyageurs à bord", a communiqué la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles.

"Il s'agit d'une évolution moderne et élégante des tramways T3000 et T4000 les plus récents.