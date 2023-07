Bruxelles : le taux d’occupation des hébergements touristiques a chuté de plus de 10 pourcents entre 2019 et 2022

Le tourisme à Bruxelles n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant COVID même si l’on s’en rapproche tout doucement. C’est le cas aussi pour les hébergements non hôteliers réservés via les plateformes comme Airbnb. La pandémie y est pour beaucoup mais le phénomène est plus marqué dans la capitale du fait aussi de sa législation très stricte en la matière.

Maintenir un équilibre entre touristes et habitants

A Bruxelles, en 2019 la société All The Rooms qui analyse les données touristiques au niveau mondial recensait environ 6000 hébergements non hôteliers pour 930.000 nuitées. Soit un taux d’occupation de 43 pourcents. 3 ans plus tard en 2022, il n’y a plus que 4800 hébergements et 540.000 nuitées. Le taux d’occupation chute à 31 pourcents. "Déjà il y a un effet Covid. Et deuxièmement, il y a une législation bruxelloise qui a pour objectif de maintenir un équilibre correct entre l’habitant et le touriste" explique Patrick Bontinck, le directeur de Visit Brussels. "Et donc c’est clair que la volonté de la Région bruxelloise n’est pas d’avoir une explosion de l’offre d’hébergement touristique qui irait à l’encontre des habitants et de l’offre de logements". Cela dit, Visit Brussels s’attend à retrouver le taux d’occupation de 2019 cette année même avec moins d’hébergements proposés à la location.

Quotas ?

En attendant la législation bruxelloise est relativement stricte. Il faut notamment obtenir une attestation de conformité urbanistique qui pour l’instant n’est pas souvent délivrée par les communes. Au grand regret de Grégory Huon, président de STR Belgium qui défend les exploitants d’hébergements touristiques non hôteliers. "Nous plaidons pour la mise en œuvre de quotas comme c’est le cas dans beaucoup de villes comme Lisbonne, Barcelone, Paris etc. où le nombre de résidences de tourisme est limité mais n’est pas comme à Bruxelles quasiment interdite. Il faut répondre aux différents objectifs notamment touristiques et économiques tout en préservant le logement. Et nous pensons que c’est possible et qu’il y a même des opportunités de création de logements et de rénovation du bâti par une maîtrise de l’introduction de la résidence de tourisme".

Une nouvelle législation en la matière est en préparation. Le texte de la nouvelle ordonnance doit passer en troisième lecture avant la fin de l’année. Mais a priori, pas de grands changements à attendre si ce n’est quelques simplifications administratives.