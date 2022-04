Bruxelles: le taux d'emploi a atteint un niveau record en 2021

"Si je me réjouis que de plus en plus de Bruxellois et Bruxelloises décrochent un emploi, je n'oublie pas pour autant que la guerre des talents fait rage sur le marché de l'emploi. Les employeurs sont à la recherche de profils qualifiés, voire hautement qualifiés", a pour sa part pointé le ministre régional de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Bernard Clerfayt. Celui-ci recommande dès lors de continuer à former les chercheurs et chercheuses d'emploi afin d'augmenter leur niveau de compétences et espérer ainsi poursuivre cette hausse du taux d'emploi.

Outre l'augmentation du nombre de personnes actives à Bruxelles, le nombre de navetteurs dans la capitale croît également. Au total, 259.000 Flamands (+10,9%) et 144.000 Wallons (+6,6%) travaillent à Bruxelles. "Pour la première fois depuis 2014, le nombre de navetteurs qui travaillent à Bruxelles est légèrement plus élevé que les Bruxellois eux-mêmes: 50,6% (403.000) des emplois en Région bruxelloise sont occupés par des Flamands ou des Wallons contre 49,4% par des Bruxellois (393.000)", relève Actiris, qui voit comme explication à ce phénomène la généralisation du télétravail. "Depuis le début de la pandémie, travailler dans une autre Région n'implique plus forcément de faire la navette tous les jours."

Le nombre de Bruxellois travaillant en Flandre (53.400) et en Wallonie (23.210) est, lui, resté quasiment identique entre 2020 et 2021, avec respectivement une augmentation de 1,2% et une diminution de 2%. Enfin, davantage d'habitants de la capitale ont trouvé un emploi hors de la Belgique: 10.000 Bruxellois travaillent à l'étranger, soit une augmentation de 17,8% (+1.509 personnes).

Il ressort encore des enquêtes Statbel que les Bruxellois sont plus nombreux à recourir au télétravail que les Flamands et les Wallons. La moitié des Bruxellois (49,7%) travaillent ainsi à domicile, contre seulement 38% de Flamands et 34% de Wallons, conclut Actiris.