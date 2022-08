Bruxelles : le tapis de fleurs de la Grand-Place fête ses 50 ans sous la chaleur

Après quatre ans d’absence en raison de la pandémie de Covid 19, le tapis de fleurs de la Grand-Place de Bruxelles fait son grand retour.

Pour l’occasion le tapis, réalisé par une centaine de bénévoles dont la moitié est tout spécialement venue du Mexique, d’Espagne, d’Italie ou encore du japon, reprendra le même thème que lors de son lancement en 1971 : les arabesques.

Au total, près de 400.000 fleurs devraient composer le tapis de fleurs 2022. Essentiellement des dahlias, des bégonias et des écorces. Petite particularité cette année, une partie (minime) des fleurs ne sera pas directement déposée directement sur le sol mais sera disposée dans des pots. Ceci permettra un arrosage partiel.

Un retour sous la chaleur

Un arrosage nécessaire, puisqu’un visiteur de taille s’est invité pour cette édition 2022 : le soleil. Il sera très généreux en ce week-end de l’Assomption avec plus de 30 degrés attendus. Or une telle chaleur abîme les fleurs, avec d’autant plus de force qu’elles ne peuvent être arrosées avec abondance.

C’est ce qu’explique Karel Goethals, porte-parole de l’ASBL "tapis de fleurs" et responsable de la réalisation du tapis : "C’est vrai que les conditions ne sont pas du tout idéales pour les fleurs mais on a quand même pris nos précautions en jouant avec un peu d’autres matériaux et on va aussi mettre plus de fleurs dont une petite partie de fleurs en pots. Et on ne peut pas arroser de trop parce que ça abîme les fleurs".

Le tapis de fleur de la Grand-place de Bruxelles restera en place jusqu’à lundi 15 août.