Bruxelles : le sentiment d’insécurité grandit dans le quartier de la gare du Midi

Une voiture ou des poubelles en feu aux abords de la gare du Midi : ces incidents se répètent de semaine en semaine, sans parler des nombreuses agressions dans la zone. Voilà qui instaure un sentiment d’insécurité dans ce quartier de la gare, autant pour les touristes que pour les riverains. Tout autour de la gare, aux côtés de la mendicité, des sans-papiers et des sans domicile fixes, la consommation et le deal de drogue sont aussi très présents.

"Dans ce quartier on rencontre différents problèmes : vol, vandalisme, violence ou toxicomanie", confirme Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. "C’est lié au fait que c’est une gare internationale, qui se situe dans une grande ville et pas moins de 50.000 personnes y transitent chaque jour".

A proximité de la gare, hôtels et restaurants voient aussi une hausse d’actes de vandalisme à leur encontre. Mais de manière plus générale, c’est toute l’ambiance autour de la gare qui désenchante les touristes venus découvrir la capitale européenne. "Des problèmes sécuritaires sont rapportés aux responsables d’hôtels : vol à la tire, sentiment d’insécurité, mais aussi sur la gare elle-même ou son accueil et son accessibilité. Tout cela fait que ces hôtels ont des mauvais commentaires ou des mauvaises notes. Cela nuit à la réputation des hôtels et surtout de Bruxelles. Et de la Belgique aussi", selon Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels Hotel Association.

Depuis la mi-juin, le Plan été est activé avec la présence préventive et plus visible de la police : 240 policiers sont ainsi en renfort rien que dans ce périmètre de la gare du Midi, considéré comme une zone prioritaire dans la capitale.