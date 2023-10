Bruxelles : le sac orange obligatoire double presque les déchets organiques collectés dans la capitale

Jusqu’à il y a peu, la fraction organique des déchets ménagers représentait plus de 40% du poids du sac blanc, souligne Bruxelles-Propreté. Ramassés séparément, ceux-ci n’ont fait qu’augmenter en comparaison avec les mêmes mois de l’année passée (mai +48%, juin +75%, juillet +105%, août +126%). Pour les sacs bleus, l’organisme de propreté bruxellois constate aussi une augmentation, de 14%, entre mai (6320 tonnes) et août (7219 tonnes). Une tendance à la hausse est encore à noter pour le tri des déchets verts (+28%) et les papiers et cartons (+3%). En conséquence, ce sont près de 6000 tonnes de déchets qui ont été triés et qui n’ont pas été envoyés à l’incinérateur.

"Ces chiffres témoignent d’une évolution positive des habitudes des Bruxellois, tant en termes de réduction des déchets résiduels qu’en termes d’augmentation du tri", se réjouit le ministre bruxellois de l’Environnement et de la Propreté publique Alain Maron (Ecolo). "C’est une contribution significative à l’objectif des 30% de réduction des déchets envoyés à l’incinérateur d’ici 2030."