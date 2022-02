Une manifestation du PTB/PVDA a lieu ce dimanche à Bruxelles : une "grande marche" sous l’intitulé "Basta! Protégeons les gens, pas les puissants". Des milliers de manifestants et militants sont attendus autour de la gare Centrale. Le PTB/PVDA a organisé des départs collectifs en train et bus depuis 70 villes et communes du nord et du sud.

Parmi les slogans affichés et mots d’ordre : "Protégeons les gens, pas les puissants", "Les factures d’énergie impayables, ça suffit".