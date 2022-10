Bruxelles : le prix du titre-service passera de 9 à 10 euros en 2023, mais au profit de qui ?

En Région bruxelloise, le montant d’un titre-service va passer de 9 à 10 euros dès janvier prochain ! Ce prix montera même à 12 euros pour les gros consommateurs. C’est le résultat d’une décision prise ce jeudi en première lecture par le gouvernement régional qui a approuvé la réforme de ce secteur après plusieurs semaines de discussions.

Un secteur qui concerne 27.000 travailleuses et 112.000 ménages bruxellois. Chaque mois, ceux-ci utilisent des titres-services pour rémunérer une personne qui va effectuer le nettoyage, la lessive, le repassage ou encore la préparation d’un repas.

Que prévoit le texte à partir du 1er janvier 2023 ? L’utilisateur ou l’utilisatrice pourra toujours commander 500 titres-services par an. Les 300 premiers coûteront 10 euros et non plus 9 euros. Le montant des 200 suivants passera à 12 euros ! On le rappelle : le montant du titre-service n’avait plus évolué depuis 2014.

Assurer la pérennité du système

Cette hausse ne suit pas l’inflation, elle est plus modérée parce que, selon le ministre de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFi), il ne faut pas détourner les utilisateurs de ce dispositif qui est subventionné par la Région bruxelloise à hauteur de 250 millions d’euros (budget 2023 en hausse de 13 millions). La Région bruxelloise payait 13 euros par titre-service en 2016, montant passé à 17,50 euros en 2022 et qui pourrait même atteindre 19 euros à terme.

"Il fallait trouver le juste équilibre : assurer la pérennité du système, maintenir l’emploi, éviter le recours au travail au noir et, à travers ça, continuer à améliorer les conditions d’emploi. C’est un métier qui reste pénible et qui est peu rémunéré", explique Bernard Clerfayt à nos confrères du Soir.

Raison pour laquelle la réforme du secteur prévoit en parallèle de nouvelles mesures comme une exclusion des utilisateurs en cas de violence ou de harcèlement sur une travailleuse, l’obligation pour les entreprises de former leurs équipes (10 heures supplémentaires par an) ou encore la possibilité, toujours pour l’employeur, de proposer des contrats de 20 heures minimum par semaine.