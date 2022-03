Bruxelles : le palais de justice désormais équipé de quatre salles ultra sécurisées

Quatre salles d'audience hautement sécurisées ont été inaugurées, vendredi matin, au palais de justice de Bruxelles, en présence de magistrats, de l'architecte responsable des travaux et du secrétaire d'État en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel, ainsi que du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Les travaux de ce projet, appelé "", débutés en septembre 2018, ont donc duré un peu plus de trois ans, et leur coût se chiffre à 5,2 millions d'euros.

Les quatre salles ont la particularité de disposer d'accès séparés pour les détenus, pour les magistrats, et pour le public. De cette manière, la sécurité est mieux assurée que dans les salles d'audience "classiques". De nombreuses caméras de vidéo-surveillance ont également été installées dans l'espace autour de ces salles, qui serviront essentiellement à la tenue de procès "à risque", tels des procès pour terrorisme et des procès de grand banditisme.

Les salles d'audience peuvent accueillir un public de 30 personnes. Elles ont été aménagées dans une structure avec une ossature en bois construite dans une des cours intérieures du palais de justice, de manière à ne pas toucher aux façades de ce bâtiment classé. Autour des salles, d'autres aménagements ont été réalisés, notamment des salles de réunion ainsi qu'un petit espace cafeteria pour les magistrats, des sanitaires et une petite "salle des pas perdus" avec tables et banquettes pour le public et pour les avocats qui veulent s'entretenir avec leurs clients.