Bruxelles : le Palais 12 transformé en salle de prière géante pour la Fête musulmane du sacrifice

Entre 5000 à 10.000 fidèles musulmans sont attendus le mercredi 28 juin au Palais 12 du Heysel. La célèbre salle de concerts et de spectacles sera transformée ce jour d’Aïd al Adha, Fête du sacrifice dans le calendrier islamique, en salle de prière géante. Un rassemblement (annoncé par le site musulmans.be) qui aura lieu à 7h30 du matin et durera une vingtaine de minutes. Il est organisé par quatre mosquées situées sur les territoires de Laeken et Neder-over-Heembeek en collaboration avec les équipes de Brussels Expo, gestionnaire du Palais 12 et des autorités de la Ville de Bruxelles.

Une première

Car il s’agit, pour ces quatre lieux de culte, de trouver une réponse à une crainte : celle ne pas être en capacité d’accueillir tous leurs fidèles lors de la prière de l’Aïd al Adha, principale fête musulmane, et donc de faire face à des prières à l’extérieur des lieux de culte, dans la rue. L’affluence importante à l’occasion de la dernière fête religieuse musulmane, celle de l’Aïd al Fitr, marquant la fin du mois du Ramadan, a démontré qu’à Bruxelles, la plupart des mosquées se retrouvaient rapidement saturées et risquaient de l’être une nouvelle fois ce 28 juin.

"La demande initiale provient du Centre culturel et islamique Al Mouahidine à Laeken", explique Hassan, membre de l’organisation et de la direction de la mosquée Al Mouahidine. "Nous avons ensuite demandé à d’autres mosquées de Laeken et Neder-over-Heembeek (NDLR : Arrajae, El Chatibi et la mosquée Arrayane) de s’y associer afin de pouvoir travailler ensemble à ce projet commun et collectif qui est une première, de manière à ce qu’il soit bien organisé et concentré."

Eviter la saturation des mosquées

"Après avoir été débordés lors de l’Aïd al Fitr, nous nous sommes dit qu’il fallait faire quelque chose pour l’Aïd al Adha. Etant donné qu’il tombe juste avant les grandes vacances, que les familles ne seront pas encore parties, puisque leurs enfants seront encore en examens, nous anticipons le fait que nous risquons d’accueillir beaucoup de monde. D’où notre demande auprès des autorités afin d’obtenir une autorisation."

Les invitations à la prière du Palais 12 sont prioritairement lancées aux fidèles des quatre mosquées organisatrices, qui fermeront donc leurs portes le 28 juin. "Mais nous n’allons pas vérifier sur place, au Palais 12, d’où provient chaque personne. Ceci étant, après avoir atteint la capacité maximale, nous devrons fermer les portes pour une meilleure organisation. Nous ne souhaitons aucun débordement et préférons nous concentrer sur la capacité maximale sur laquelle nous nous sommes mis d’accord avec les autorités. Autant atteindre cet objectif, respecter les consignes de la Ville de Bruxelles et de Brussels Expo avant d’envisager de réitérer la chose dans les prochaines années."

C’est beaucoup plus simple à organiser qu’un concert

Pour Brussels Expo, il n’y a pas eu de difficulté à accepter la demande des mosquées. "C’est beaucoup plus simple d’organiser cette prière qu’un concert", explique Emin Luka, CEO et directeur opérationnel de Brussels Expo et du Palais 12. "Mais tout d’abord, lorsque la demande nous a été présentée, il était question d’accueillir 5000 personnes. Un hall de Brussels Expo était disponible. Puis, les demandeurs sont revenus vers nous indiquant qu’il souhaiterait finalement obtenir une capacité plus grande. Le seul palais formaté en termes de sécurité pour accueillir autant de personnes, c’est le Palais 12. La date étant disponible, nous avons donné notre accord."

"Ce n’est pas une demande habituelle", reconnaît Emin Luka. "Nous avons déjà organisé par le passé des salons et foires à caractère religieux dans nos palais. Mais ici, la demande est spécifique, ciblée, la prière est limitée dans le temps, même si le Palais 12 ouvrira ses portes et accueillera les premiers fidèles dès 5h30. A 8h, 8h15, après la prière et le sermon de l’imam, tout sera terminé. Les personnes rentrent chez elles. Il n’y a pas d’événement autour de cette prière. A l’inverse d’un concert où les gens viennent très tôt, avec plusieurs heures de spectacles, la chaleur qui peut générer des soucis… Ici, ce sera plus rapide et cela devrait se dérouler dans de très bonnes conditions."

En termes d’accessibilité, de mobilité et de sécurité, Palais 12 et organisateurs ont tout prévu. Le parking pour les voitures à l’avant du Palais 12 devient inaccessible (pour réduire le risque d’embouteillages) à l’inverse du Parking C et de ses 10.000 emplacements, en bordure du Ring de Bruxelles. Il sera payant (10 euros). "De là, les personnes emprunteront la passerelle de la chaussée Romaine pour rejoindre le Palais 12" et son entrée latérale. Cependant, les organisateurs recommandent fortement aux fidèles de venir au Heysel en transports en commun.

"Nous avons expliqué aux demandeurs ce que nous attendions d’eux en termes d’organisations", ajoute Emin Luka. "Outre le parking, un gardiennage est prévu. La police de la zone sera également présente."

80 stewards si pas plus

"80 stewards bénévoles si pas plus seront également présents tant à l’extérieur, que dans la partie de la salle réservée aux hommes que celle réservée aux femmes", ajoute Hassan. Mission pour ces équipes : accompagner les fidèles afin de les aligner dans la salle en leur indiquant où poser leur tapis de prière et la direction de La Mecque.