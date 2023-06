Bruxelles : le Palais 12 transformé en salle de prière géante pour la fête de l’Aïd

L’Aïd el-Kébir, (aussi appelé Aïd al-Adha), la plus importante des fêtes musulmanes, a lieu aujourd’hui. Pour éviter d’être débordées de fidèles, plusieurs mosquées de Bruxelles ont loué le Palais 12 pour pouvoir accueillir tout le monde. Et c’est plus de 8000 personnes qui se sont rassemblées ce matin, pour la prière. À tel point que certains n’ont pas pu rentrer.