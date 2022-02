Bruxelles : le nombre de tués sur les routes divisé par deux l'an dernier

A Bruxelles, il n’y a eu "que" 6 tués sur les routes, l’an dernier, d’après le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, en collaboration avec la police fédérale. C’est plus de deux fois moins qu’en 2020 où il y en avait eu 14. Il s’agit même d’une statistique historique : il y a 10 ans, on dénombrait encore 30 morts par an à Bruxelles.

Les mesures sanitaires ont naturellement joué un rôle, puisqu’il y a eu moins de trafic. Mais ça n’explique pas tout car ces mesures existaient déjà en 2020. Le nombre d’accidents est, lui, d’ailleurs bien en hausse. Le porte-parole de Vias, Benoit Godart, y voit un bénéfice de limitation à 30 km à l’heure par défaut en région bruxelloise : "Quand on regarde les statistiques, on voit que ce sont surtout les piétons qui ont été moins tués dans la circulation à Bruxelles l’an dernier, de même que les occupants de voiture. Donc très probablement que la ville 30 a joué un rôle. Car sur la plupart des axes, la vitesse, même si ce n’est pas toujours respecté, est limitée à 30 à l’heure. On voit aussi que malgré l’augmentation constante du nombre de cyclistes, le nombre d’accidents a stagné pour la première fois depuis longtemps. Donc ce sont les usagers faibles qui sont en sécurité".

Une évolution préoccupante, en revanche : le nombre d’accident impliquant des trottinettes électriques est en forte hausse. A Bruxelles, plus de 400 accidents de ce type ont ainsi été répertoriés. Et encore, dit Benoit Godart, ce n’est ici que la partie visible de l’iceberg car les chutes ne sont généralement pas signalées.