Bruxelles : le nombre de logements autorisés est en baisse selon une étude

Le nombre de logements autorisés (constructions neuves, conversion de bâti existant en résidentiel,...) en Région bruxelloise est en diminution sur la période 2018-2020, ressort-il d'un nouveau rapport publié mardi par l'Observatoire des permis logements, Perspective Brussels. Au total, 3400 logements en moyenne ont reçu le feu vert des autorités chaque année au cours de cette période. La part de logements régulés par les pouvoirs publics est, elle, en nette augmentation.

Le tassement tendanciel du nombre de logements autorisés depuis le pic atteint en 2015 et 2016, années au cours desquelles plus de 5000 logements ont été autorisés, se confirme. Le nombre de logements autorisés a atteint un niveau particulièrement bas en 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus, avec 2950 unités, loin de la moyenne de 4320 entre 2003 et 2009.