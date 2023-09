Bruxelles : le nombre de faits de mœurs en hausse surtout dans l’Horeca et la vie nocturne

Le nombre de faits de mœurs (actes de violence et harcèlement sexuel) est en augmentation en Région bruxelloise, surtout dans les secteurs de l’Horeca et du monde de la nuit, d’après les chiffres préliminaires enregistrés par la Direction de Coordination et d’Appui bruxelloise de la Police fédérale pour l’année en cours. Dans la catégorie "débits de boissons", on dénombre vingt signalements, dont huit concernent des atteintes à l’intégrité sexuelle et dix, des viols. Deux plaintes ont également été déposées pour voyeurisme.

Dans les dancings bruxellois, trois dénonciations ont été dénombrées cette année, dont deux pour atteinte à l’intégrité sexuelle et une pour viol. Il y a également eu neuf dénonciations dans la catégorie "attraction et parc d’attractions". En 2022, il y a eu 29 dénonciations dans la catégorie "débit de boissons", 6 dans la catégorie "attraction et parc d’attractions", 9 dans la catégorie "établissement de danse" et une dans la catégorie "kermesse, festival et foire".

On observe une tendance générale à la hausse, estime la DCA, "en particulier dans la catégorie des restaurants et débits de boissons et dans les établissements de danse". Par ailleurs, de nombreux faits de mœurs sont également signalés dans les parcs bruxellois. Les chiffres d’un aperçu annuel montrent qu’en 2022 et 2023, au moins 44 et 19 faits de ce type ont été signalés dans les parcs régionaux bruxellois. En 2020 et 2021, il y en a eu 49 et 39 faits, dont la plupart se sont produits dans le parc de Bruxelles. Les chiffres de la DCA de Bruxelles ne sont pas simples à interpréter. Il y a une forte influence de la crise liée au Covid sur les chiffres de 2020-2021, et un grand "chiffre noir" de personnes qui ne déposent pas de plainte.