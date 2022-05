Le gouvernement bruxellois a décidé de protéger en inscrivant sur la liste de sauvegarde comme site et comme ensemble certaines parties du Mont des Arts à Bruxelles, annoncent mardi les autorités dans un communiqué.

Situé entre la place Royale et la place de l’Albertine, le Mont des Arts constitue un ensemble monumental et paysager construit entre 1954 et 1969 dans un style classicisant.