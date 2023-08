Bruxelles : le carrefour "Bascule" bientôt sécurisé pour les usagers faibles

Tous les deux ans, Bruxelles Mobilité répertorie les zones accidentogènes dans la capitale et propose des aménagements afin de résoudre les problèmes de sécurité routière.

Ce lundi 21 août démarrent au niveau de la "Bascule" des travaux permettant de sécuriser ce carrefour accidentogène, sont concernés, la chaussée de Waterloo, la chaussée de Vleurgat et l’avenue Molière. Les trottoirs seront élargis et les passages piétons raccourcis, ce qui améliorera le confort des piétons et les PMR (personnes à mobilité réduite) et réduira le temps de traversée.

L’aménagement facilitera aussi le passage des bus TEC et De LIJN grâce à une bande pour tourner à gauche vers la chaussée de Waterloo en venant de la Bascule.

Les trottoirs élargis permettront une meilleure organisation des terrasses et du stationnement vélo. Ils seront plus verts et agrémentés de plantes basses.

Ce carrefour avait été identifié comme zone à concentration d’accidents en 2014. Bruxelles Mobilité a travaillé ces dernières années afin de sécuriser toutes les zones situées sur les voiries régionales. La Place Dailly, la rue Defacqz, l’avenue Cicéron sont des exemples de zones accidentogènes.

Actuellement ce carrefour entre les chaussées de Waterloo et Vleurgat et l’avenue Molière est à la fois dangereux pour tous les usagers, peu efficace et peu convivial.

Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité

Et d’ajouter que : "Les travaux vont permettre de le rendre plus traversable pour les piétons et les personnes à mobilité réduite, plus agréable à vivre pour les riverains (moins d’asphalte, plus de plantations) et plus attractif pour les commerçants, avec des terrasses. Pour les automobilistes, les motos, le carrefour sera plus lisible, donc plus sûr et plus fluide. Enfin, L’aménagement facilitera le passage des bus. Bref, un microprojet qui améliore la situation pour tous les modes."