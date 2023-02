Bruxelles : le boulevard Adolphe Max se refait une jeunesse

La Ville de Bruxelles a débuté mercredi le réaménagement du boulevard Adolphe Max et de ses rues adjacentes. L'espace public restructuré dans la zone accordera plus d'espace pour les piétons et les cyclistes.

La perméabilité et la biodiversité de cette partie hyper-urbaine de la ville seront en outre améliorées, a annoncé mercredi l'échevine de l'Espace public et de l'Urbanisme, Ans Persoons.

Le premier aménagement du boulevard Adolphe Max remonte à 1976, après la construction souterraine des lignes de tram.

La circulation automobile ainsi que le stationnement des véhicules motorisés occupent alors une place prépondérante, encourageant la conduite rapide et le double stationnement. Au fil des ans, l'état de la route et des trottoirs s'est détérioré.

De plus, la structure actuelle du boulevard n'est plus adaptée aux nouvelles mobilités. C'est une cure de jouvence qui s'annonce pour l'avenue vieillissante du centre-ville : outre la réduction de l'espace réservé aux voitures, 60 nouveaux arbres seront plantés.

Création des espaces verts

Quelque 44 espaces verts, du mobilier urbain moderne et de larges trottoirs en pierre bleue viendront parachever le décor. L'eau de pluie sera également récupérée au niveau des trottoirs pour alimenter les zones vertes.

Au total, pas moins de 1.400 mètres carrés de surface perméable se déploieront le long du Boulevard. Les vieux arbres ont été déjà retirés mercredi. Dès la semaine prochaine, les travaux se poursuivront, zone par zone, et la circulation sera déviée.

Les commerces resteront néanmoins accessibles et les piétons et cyclistes pourront continuer à se déplacer dans la zone du chantier. Le réaménagement devrait se clôturer en mai 2024.