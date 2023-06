Bruxelles-Laos à vélo pour sensibiliser à la problématique des déchets

Originaire de la région parisienne, Louise Réquillart, surnommée Gambette par ses amies, est arrivée en Belgique il y a tout juste 10 ans. " Je suis une citoyenne belge, d’origine française on va dire. " Après avoir terminé ses secondaires au Lycée Français, Louise, passionnée par la nature, s’est naturellement lancée dans des études de bio ingénieur.

"Après mes études, j’ai fait une année de service citoyen en France. J’ai passé les six premiers mois dans un tiers lieu de la transition écologique, sociale et solidaire. On donnait des ateliers low-tech pour les gens de Pôle emploi. L’idée était de réfléchir à notre consommation d’énergie. J’ai adoré !" Elle a ensuite participé à différents chantiers d’écoconstruction, entourée d’autres jeunes venus de toute l’Europe. Avant de revenir en Belgique. "Je me suis dit que c’était quand même dommage d’avoir obtenu un beau diplôme et de ne pas l’utiliser à "bon escient"." Louise a donc travaillé dans un bureau d’études en dépollution des sols. Elle y restera un peu plus d’un an. "J’ai bien aimé l’expérience, mais j’ai rapidement fait le tour. Et clairement, je ne me sentais pas suffisamment utile. Je n’y trouvais pas suffisamment de sens. Je suivais simplement la législation et parfois, elle n’est pas du tout logique…"

C’est alors que lui revient l’envie d’entreprendre un long voyage à vélo. "J’avais déjà eu ce projet quelques années avant. Mais, avec le Covid, je n’ai pas pu partir… Je voulais donc réaliser ce rêve, pour de bon." 2023 sera son année. Gambette s’est lancée le 4 mars dans une aventure hors normes et pleine de sens.