Bruxelles lance son deuxième appel à projets sur le multilinguisme, visant les entreprises

L'appel à projets "Be Talky", qui vise la promotion du multilinguisme dans la capitale, s'adresse cette année aux entreprises et indépendants. Il est ouvert jusqu'au 30 juin prochain, et géré par l'organisation d'entreprises BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry), avec le gouvernement bruxellois, a annoncé lundi le ministre bruxellois en charge de la Promotion du multilinguisme, Sven Gatz.

Il s'agit de la deuxième édition de l'appel à projets "Be Talky", après une édition 2021 destinée aux organisations bruxelloises promouvant le multilinguisme dans l'éducation, la culture, les sports, la jeunesse et l'aide sociale. Cette fois, c'est le multilinguisme sur le lieu de travail qui est visé. Le montant maximal par projet soumis et retenu est de 30.000 euros. La Région a prévu un budget total de 200.000 euros, selon M. Gatz (Open Vld).