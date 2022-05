Bruxelles lance sa stratégie de sauvetage d’édifices emblématiques de l’après-guerre

Tous les bâtiments bruxellois d’après-guerre pouvant prétendre à intégrer le patrimoine bruxellois seront recensés. Ce travail d’inventaire confié à l’ULB inclura un processus participatif. Il devra être finalisé d’ici la fin de l’année prochaine, a affirmé mercredi le secrétaire d’Etat régional au Patrimoine, Pascal Smet.

L’objectif de cette démarche est de lancer à court terme des procédures de classement pour certains de ces édifices, de lancer un débat sur le patrimoine plus récent et de définir des critères objectifs pour le patrimoine d’après-guerre. Tous les immeubles mis en avant par les Bruxellois.es via la plate-forme créée à cet effet ou dans le cadre de cette étude de terrain seront analysés par des experts de l’ULB et recensés, a-t-il précisé, présentant la stratégie de la Région bruxelloise pour protéger ce type de patrimoine.