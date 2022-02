Bruxelles lance sa "Renolution" pour relever le défi climatique dans le logement

Dans le viseur des autorités régionales : tripler le taux actuel de rénovation afin d’atteindre un niveau moyen de performance énergétique de 100 kWh/m²/an pour l’ensemble du parc de logements bruxellois et la neutralité énergétique des bâtiments tertiaires en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 3 ou 4 par rapport à la situation actuelle.

Renolution fusionne et réforme les primes Rénovation, Façades et Énergie. Chaque candidat rénovateur n’a plus qu’un seul interlocuteur à la Région pour sa demande de prime et, bientôt, un seul portail d’accès lui permettant d’identifier directement et clairement les primes auxquelles il aura droit.