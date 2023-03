A titre d'exemples, la société bruxelloise de transport public évoque l'impact positif des aménagements réalisés par la Ville de Bruxelles dans la rue Royale sur la circulation des lignes de tram 92 et 93 entre Botanique et Louise: un gain d'une minute de temps de parcours en heures de pointe le matin et deux minutes en heures de pointe le soir. Les temps de parcours ont également diminué sur six lignes de bus (46, 89, 29, 63, 65 et 66) - jusqu'à 5 minutes en heures de pointe le soir selon la ligne -.

Pour les bus 29, 63, 65 et 66 en direction de la Gare Centrale, la situation est meilleure qu'avant la mise en place du plan de circulation. Les aménagements réalisés à Schaerbeek ont également un impact positif sur la circulation des lignes de tram 25/62 et 92/93. La situation des lignes de bus qui passent dans le centre de la commune ou par l'avenue Chazal est plus mitigée.