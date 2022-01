Bruxelles: la Stib engage, et les profils recherchés sont très variés

Avec plus de 10.000 personnes qui y travaillent, la Stib est un des plus gros employeurs de la région bruxelloise.

Cette année encore, la société des transports en commun bruxellois cherche à engager plus de 750 personnes. Des chauffeurs de bus et de conducteurs de trams ou métros, bien sûr. Mais aussi des informaticiens, des spécialistes des télécoms ou de la construction. Tous les métiers sont ouverts tant aux hommes qu’aux femmes.

Rencontre avec une travailleuse de la Stib à un poste qui pourrait surprendre au premier regard.