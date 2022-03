Bruxelles : la station de métro Rogier évacuée en raison d’un incendie

A Bruxelles, la station de métro Rogier a été évacuée ce matin vers 06h en raison d’un incendie survenu à l’hôtel Sheraton, sur la place Rogier. Les métros, trams et bus ne desservent temporairement plus la station.

Les lignes de bus 46, 58, 61 et 88 ont été déviées. Seule la ligne 88 perd cependant un arrêt, celui de Rogier. Les lignes de métro 2 et 6, ainsi que les trams 3, 4, 25 et 55 ne s’arrêtent plus non plus à Rogier.

La circulation automobile a également été déviée, ce qui engendre d'importants ralentissements sur tous les axes autour de la place Rogier.