Bruxelles : la Région compte ouvrir une deuxième salle de consommation de drogue

Le gouvernement bruxellois a l'intention d'ouvrir à brève échéance une deuxième salle de consommation de drogue à moindre risque, dans sa stratégie de lutte contre les nuisances dues à ce type d'addiction, a indiqué cette semaine le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron, en commission du parlement bruxellois.

La première, appelée Gate, a été ouverte l'an dernier dans le quartier de la gare du Midi, rue de Woeringen. La deuxième devrait ouvrir du côté du Quartier Nord, de Ribaucourt ou d'Yser, a répondu M. Maron à une question de la députée régionale Els Rochette (one.brussels-Vooruit).

La députée de la majorité rappelle, dans un communiqué diffusé ce vendredi, les diverses mesures déjà prises et se dit satisfaite de l'annonce du ministre. Elle insiste aussi pour renforcer la coopération avec le gouvernement fédéral, "qui doit assumer d'urgence un rôle plus proéminent" dans la lutte contre les nuisances dues aux drogues. L'élue évoque la création d'une cellule de crise avec le fédéral. "Bruxelles ne peut appréhender seule les défis de la problématique des drogues, or elle est délaissée par le fédéral".