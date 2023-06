Bruxelles : la première édition de Plaisirs d’Été débutera mi-juillet

La Ville de Bruxelles a annoncé lundi son nouvel événement estival, les Plaisirs d’Été. Un "jardin urbain" sera installé sur la place de Brouckère du 14 juillet au 6 août et accueillera entre autres des DJ sets, de la musique live, et des activités sportives. Une installation artistique à la scénographie soignée évoquant un jardin exotique occupera la place Fontainas durant la même période et diverses autres activités seront organisées dans la ville. L’entrée aux animations culturelles et sportives sera gratuite et des bars, barbecues et brunches seront également prévus pour contenter Bruxellois et touristes.

L’événement est organisé par l’agence Brussels Major Events (BME) pour la Ville de Bruxelles, avec le concours de nombreux opérateurs de l’événementiel et de la culture. BME œuvre déjà chaque année pour l’organisation des Plaisirs d’Hiver, dont le nouvel événement estival est la filiation directe. Les Plaisirs d’Été ouvriront leurs portes le 14 juillet à midi. L’inauguration, elle, aura lieu à 17h30. Santa, la chanteuse du groupe de pop rock électronique français Hyphen Hyphen, s’est largement impliquée dans l’organisation du concert qu’elle proposera à l’ouverture. Des surprises d’envergure sont d’ores et déjà prévues pour l’occasion.