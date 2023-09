Bruxelles: la place Royale prête à être réaménagée

Le projet de réaménagement de la place Royale à Bruxelles a franchi une étape importante. L'administration régionale de l'urbanisme Urban.brussels a accordé le permis d'urbanisme à Beliris, l'organe de coopération entre le Fédéral et Bruxelles pour le rayonnement de la capitale.

Le rond-point très fréquenté sera supprimé et l'essentiel de la place sera rendue piétonne. Les bâtiments néo-classiques seront en outre illuminés, annonce mercredi la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme Ans Persoons. Le réaménagement de la place Royale, lieu emblématique de la capitale, est dans les cartons depuis de nombreuses années. Actuellement, seuls 20% de la surface sont dédiés aux piétons contre 80% à la circulation motorisée. À l'avenir, la tendance sera inversée puisque 85% de la surface sera rendue aux piétons. Le rond-point actuel sera supprimé et remplacé par un carrefour situé dans un espace clairement délimité. La circulation automobile sera concentrée au nord-ouest de la place, côté Coudenberg. La statue de Godefroid de Bouillon sera également restaurée et ne sera plus située au milieu du rond-point, mais sur la zone piétonne.

Selon la secrétaire d'État, ce réaménagement transformera la place "d'un rond-point pour les voitures en un véritable accroche-regard dans la ville". Selon la ministre fédérale Karine Lalieux, responsable de Beliris, 5 millions d'euros seront alloués aux travaux via le Fonds fédéral. Avec ce permis d'urbanisme, Beliris peut désormais procéder aux appels d'offres et entamer les démarches administratives pour préparer les futurs travaux