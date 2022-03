Bruxelles : la place du Trône transformée en parc avec bancs et chaises longues

La place du Trône, derrière le palais royal de Bruxelles est en chantier pour une période de deux à trois mois depuis ce jeudi : c’est ce qu’annonce la Ville de Bruxelles. Objectif : rendre le site avec sa célèbre statue de Léopold II plus lisible en termes de mobilité.

Concrètement, la chaussée sera réaménagée de plain-pied avec les trottoirs afin de permettre aux vélos et trottinettes de traverser la place en toute sécurité. Plus d’espace pour les piétons également puisque le trottoir à l’arrière du palais royal sera élargi. Les voitures pourront toujours traverser la place du Trône mais elles n’y seront plus du tout prioritaires.

Un retour aux plans de 1869

Quant aux pelouses de part et d’autre de la statue, elles seront transformées en "espaces de rencontres et d’activités", comme l’annonce la Ville de Bruxelles qui mène le chantier avec Bruxelles Environnement. Qu’est-ce que cela signifie ? C’est qu’à terme, ces pelouses seront transformées en véritable petit parc avec ses bancs et ses chaises longues. Il y a quelques semaines, des ouvriers avaient déjà procédé à l’enlèvement des haies.

Le comité de quartier, le Quartier des Arts a participé à l’élaboration de l’ensemble du projet. Ce comité milite depuis des années pour que le haut de la Ville retrouve son prestige d’antan et notamment pour que la place se rapproche des plans tels qu’imaginés par son concepteur Alphonse Balat, en 1869.

"Ce projet est né après des études historique (en 2009) et de mobilité (en 2012) réalisées pour le compte du Quartier des Arts, ainsi qu’une consultation des voisins. Il est le fruit d’une collaboration efficace avec la Ville de Bruxelles et Bruxelles Environnement. Il bénéficie de l’assistance de JNC International Paysagistes et Urbanistes pour sa conception et le suivi de sa réalisation. Il est soutenu par un mécénat accordé par AXA", indique le comité de quartier.