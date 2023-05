Bruxelles : la mythique Maison Hannon transformée en musée

La mythique Maison Hannon, située au croisement de l’avenue Brugmann et de l’avenue de la Jonction à Saint-Gilles, rouvre pour le plus grand plaisir des yeux. Des années de fermeture puis de restauration et voilà une maison musée qui montre toute la palette de l’Art nouveau. Œuvre de l’architecte Jules Brunfaut pour le couple Hannon au début du 20e siècle, c’est une maison du bonheur, de la lumière et de l’amour éternel.