Bruxelles: La Monnaie veut standardiser ses décors pour réduire leur empreinte carbone

Le théâtre royal de la Monnaie, situé à Bruxelles, s'engage à travers le "Collectif 17h25" dans un projet de standardisation d'éléments structurels de décors, a-t-il fait savoir jeudi par voie de communiqué. Le collectif espère ainsi réduire l'empreinte carbone liée de près ou de loin à l'utilisation des décors.

En plus de la Monnaie, le "Collectif 17h25" est composé de quatre institutions françaises que sont le Théâtre du Châtelet (Paris), le Festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra de Paris et l'Opéra de Lyon. Impliquées individuellement dans des initiatives d'éco-conception, elles se sont cette fois unies pour développer et répandre l'usage d'éléments scénographiques standardisés et adaptés à l'ensemble des lieux.