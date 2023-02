Bruxelles : la grogne s'amplifie contre le bruit des établissements Horeca

Rien qu’en janvier, Bruxelles Environnement a reçu soixante-quatre plaintes de riverains pour nuisances sonores d’un bar ou d’une boîte de nuit… 64 plaintes, c’est 10 à 15 fois plus que d’habitude ! Un peu comme si la polémique née lors de la fermeture du Fuse cet hiver, avait ouvert une brèche. Le secteur de la nuit se sent de plus en plus à la merci de quelques riverains mécontents. Parfois, il suffit même d’une seule plainte pour faire fermer l’établissement, comme ce fut le cas à Uccle, il y a quelques mois ! L’Amère à boire a dû renoncer à la terrasse adossée au bar. Aujourd’hui le gérant est dépité ! Vous pourrez l’entendre dans le reportage ci-dessus. Et il n’est pas le seul !