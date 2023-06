Bruxelles : la gare du Nord ne sera pas classée

La gare du Nord à Schaerbeek ne sera pas classée. C’est la décision prise ce jeudi par le gouvernement bruxellois. Des associations comme le BRAL (Mouvement urbain pour un Bruxelles plus durable) et la Commission royale des Monuments et Sites avaient pourtant demandé à la Région d’entamer une procédure de classement. Une pétition avait même récolté plus de 2000 signataires. Elle avait été lancée fin 2022 suite au remplacement par la SNCB, propriétaire et gestionnaire, des bancs historiques en bois présents sur les quais de la gare par des bancs métalliques, plus modernes et beaucoup plus froids. Une décision qui avait ému des usagers de l’infrastructure parlant de destruction du patrimoine.

La gare du Nord ne changera pas d’affectation

Pourquoi la Région a décidé de ne pas opter en faveur d’un classement ? Parce qu’une gare, tout simplement, ça vit. "La gare du Nord ne changera pas d’affectation et le bâtiment devrait être largement adaptable en fonction, notamment dans le cas d’une gare ferroviaire, des exigences techniques nécessaires et des adaptations qui ne manqueront pas d’être nécessaires à l’avenir", explique le gouvernement dans ses motivations. "Il convient donc de ne pas classer la gare du Nord."

La gare du Nord, érigée entre 1936 et 1956 dans le contexte du percement de la jonction Nord-Midi, présente des éléments remarquables comme sa tour-horloge, sa salle des pas perdus avec son escalier monumental et son "étoile du Nord", ses quais avec ses panneaux d’indication… Pour la Commission royale des Monuments, un classement au moins partiel était nécessaire.

Mais alors, comment s’assurer, à l’avenir, suite à la décision du gouvernement bruxellois, qu’aucune destruction malheureuse n’interviendra ? La Région a malgré tout décidé d’inscrire la gare du Nord sur la liste de sauvegarde.

Démolition partielle possible

"Une différence importante entre l’inscription et le classement concerne les conséquences respectives de chaque décision. Bien entendu, dans les deux cas", insiste la Région, "il est obligatoire de conserver le bien en bon état. Toutefois, s’il est classé, il est également interdit de le démolir en tout ou en partie, de l’utiliser de telle sorte qu’il perde sa valeur patrimoniale et de le déplacer, sauf en cas de nécessité absolue. L’inclusion explicite dans le CoBAT (NDLR : le Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire) de ces interdictions pour un bien classé signifie qu’un bien figurant sur la liste de sauvegarde n’est pas soumis à ces interdictions. La raison pour laquelle la liste de sauvegarde est utilisée pour ce type de bâtiment est clairement la plus grande liberté d’adaptation et de démolition partielle possible."

Au travers de cette inscription sur la liste de sauvegarde, la Région estime que la SNCB est capable d’assurer la préservation de la valeur architecturale et patrimoniale "particulièrement remarquable" de la Gare du Nord, désormais juridiquement reconnue, "tout en permettant au propriétaire d’adapter le bâtiment à l’avenir, dans le respect de sa haute valeur patrimoniale et à condition que toute inscription sur la liste de sauvegarde puisse également bénéficier de l’accompagnement et des conseils des services techniques de la Région."

Deux autres gares sont inscrites sur la liste de sauvegarde : la Gare Centrale (depuis 1995) et la Halte de Bruxelles Congrès (depuis 1995). Une partie de la gare du Schaerbeek est elle classée.