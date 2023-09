Bruxelles : la Gare du Nord aussi aurait besoin d'un plan d'actions

En termes de fréquentation, poursuit Mohamed El Hajaiji, la Gare du Nord est la 1ere du pays, devant la Gare du Midi. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas commencé par elle? Le président de l'associations des commerçants a sa petite idée.

"Je pense que la différence entre la Gare du Midi et la Gare du Nord, c'est qui est la personne qui tape du poing sur la table. En l'occurrence, pour la Gare du Midi, c'était la CEO de la SNCB, madame Dutordoir. Et donc quand elle a tapé sur la table, il y a son ministre de tutelle qui a réagi et tout le gouvernement a suivi. Madame Dutordoir travaille à la Gare du Midi. Probablement que si elle travaillait à la Gare du Nord, c'est elle qui aurait été "nettoyée".

Si la Gare du Nord dépasse en fréquentation la Gare du Midi, il ne s'agit toutefois pas du même type de voyageurs, estime Mohamed El Hajaiji. "A la Gare du Midi, on a beaucoup de personnes huppées : les députés européens qui arrivent le dimanche, les chefs d'état qui arrivent maintenant par le TGV, que ce soit le couple royal néerlandais ou le couple présidentiel français. Et effectivement, quand ils sortent de la gare, il faudrait que ce soit un petit peu plus accueillant".