Bruxelles : la fresque en hommage à George Floyd menacée par un projet immobilier

Exemple ? Réaliser une nouvelle fresque George Floyd, ailleurs, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, dans le cadre du parcours Street art. Il faut toutefois rappeler qu’à l’époque de sa réalisation, une convention prévoyait une durée de vie pour la fresque de deux années. La durée de vie de l'oeuvre, malgré son impact et sa symbolique, était connue des différentes parties.

La reproduire ou la laisser s’éteindre de manière urbaine

"La nature même du street art, c’est son côté éphémère", rappelle Delphine Houba. "La convention signée avec l’artiste Novadead était de deux ans. Les travaux de construction de logements sont prévus à l’été 2023. Nous avons donc encore un peu de temps pour réfléchir à une solution et à une meilleure option. Soit la reproduire sur un autre mur, soit la laisser s’éteindre de manière urbaine et travailler sur d’autres projets tout aussi important pour la Ville de Bruxelles. Et il faut dire que si on ne reproduit pas la fresque à l’identique, cela ne veut pas dire que nous ne portons plus les valeurs que la fresque représente."

J’y ai mis mon cœur, le sujet était très sensible

Qu’en pense Novadead, à qui l’on doit la fresque George Floyd ? "J’étais au courant que mon oeuvre était éphémère, même si cela m’était sorti de l’esprit. J'étais également au courant qu’une construction verrait le jour à cet endroit", réagit-il auprès de la RTBF. "Je suis cependant triste d’apprendre qu’elle va disparaître. J’y ai mis mon cœur, le sujet était très sensible. Ceci étant, j’ai accepté il y a deux ans de réaliser la fresque en connaissance de cause."

Pour Novadead, conserver une œuvre d’art à son emplacement d’origine reste l’idéal. "Quand vous avez une sculpture sur un rond-point et que la place est réaménagée, on fait en sorte que la sculpture reste au même endroit après le chantier. Tout dépend de l’importance qu’on donne à l’œuvre et à l’artiste. Idéalement, je suis pour que l’oeuvre soit conservée à cet endroit. Je suis également partant s’il faut un jour la reproduire ailleurs. Mais il faut savoir que repeindre une nouvelle fresque, c’est réaliser une copie en quelque sorte. Ce n'est pas pareil."