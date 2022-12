Bruxelles : la consommation de drogue dans les stations de métro est en forte augmentation selon la Stib

De plus en plus de personnes consomment des drogues et cherchent refuge dans les stations de métro.

C’est le constat qu’a fait la Stib qui a comptabilisé une augmentation de 70% des signalements pour faits de drogue entre 2021 et 2022. Cette pratique qui se limitait auparavant à quelques stations seulement est en train de s’étendre selon la société des transports intercommunaux.

Afin d’endiguer le phénomène, la Stib travaille avec des asbl sociales et elle vient de recevoir les renforts d’une task force sur le terrain.

Un reportage dans le métro bruxellois de Lucie Hermant.

Illustration : BELGA PHOTO MARTHE DELEERSNYDER