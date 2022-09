Bruxelles: la 3e journée du multilinguisme se concentrera sur les entreprises

Sven Gatz, le ministre en charge de la promotion du multilinguisme en Région bruxelloise, organisera, le 24 septembre prochain, la troisième Journée du multilinguisme. Le thème de cette édition qui se tiendra au sein du parlement régional: le multilinguisme dans les entreprises.

L'impact du multilinguisme dans les entreprises bruxelloises ne peut être sous-estimé, souligne mardi le ministre dans un communiqué.

A Bruxelles, les recherches montrent que c'est principalement la combinaison du néerlandais, du français et de l'anglais qui est utilisée au sein des entreprises, les langues les plus utilisées étant le français et le néerlandais. Trois quarts des entreprises bruxelloises utilisent au moins les deux langues pour la communication interne et neuf entreprises sur dix le font pour communiquer avec le monde extérieur. Quant à l'anglais, il est utilisé par plus de 80% des entreprises pour leur communication externe. ?

Par ailleurs, le multilinguisme est primordial pour trouver un emploi. Ainsi, selon les chiffres d'Actiris, 49,5% des entreprises demandent la connaissance de plusieurs langues dans leurs offres d'emploi : 55,9% d'entre elles le français et le néerlandais ; 25,6% le français, le néerlandais et l'anglais ; et 14% uniquement l'anglais. Or, si l'on examine les connaissances linguistiques des demandeurs d'emploi, 78% n'ont aucune connaissance de la deuxième langue nationale ; 7% ont une bonne connaissance de la deuxième langue nationale ; 16% n'ont ni le néerlandais ni le français ; 37% ont une connaissance moyenne de l'anglais et 75% parlent une langue autre que le français et le néerlandais.

Le programme complet de la Journée - qui aura pour conférencier principal Thierry Geerts, le PDG de Google Belgique - est disponible sur le site betalky.brussels.