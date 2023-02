Bruxelles : l’obligation du port du masque dans les hôpitaux, cabinets médicaux et pharmacies prolongée jusqu’en mai 2023

En Région bruxelloise, l’obligation du port du masque buccal dans les établissements de soins à savoir les hôpitaux, cabinets médicaux et pharmacies restera obligatoire jusqu’au 23 mai 2023. Un arrêté du Collège réunion de Commission communautaire commune (COCOM), intervenu la semaine dernière, après analyse de la situation Covid.

Quelles raisons poussent Bruxelles à prolonger une nouvelle fois cette obligation ? D’abord, à lire les motivations de la COCOM : un taux d’incidence de 30 sur 100.000 habitants (sur une durée de 14 jours). Mais aussi : un taux de positivité de 8,3% et des variants Omicron plus contagieux.

Pourtant, la couverture vaccinale de la population générale bruxelloise est de plus de 60% et il n’y a, selon les dernières données, que "six lits de soins intensifs occupés par des patients COVID soit un taux de remplissage de 2%".

La pandémie n’est pas encore totalement terminée

"Il peut être déduit de ces chiffres que la pandémie n’est pas encore totalement terminée", tranche cependant la Région, "et qu’elle continue de représenter un certain danger pour la santé de la population, notamment en raison du fait que le variant Omicron, particulièrement contagieux, et ses sous-variants circulent toujours. […] Il est indispensable de continuer à protéger les groupes à risques spécifiques au sein desquels figurent les personnes fréquentant les hôpitaux, les cabinets médicaux et pharmacies, ainsi que les personnes impliquées dans des visites et soins à domicile quand la distance d’1,5 mètre ne peut pas être respectée. Un minimum de mesures de prévention doivent continuer d’être appliquées, afin de protéger leur santé et de prévenir toute infection."

La Cocom ajoute : "L’obligation du port du masque n’a fondamentalement que très peu d’effets sur la liberté d’action des personnes concernées et qu’il convient de juger cette mesure nécessaire et proportionnée au regard de l’objectif éminemment important de protection contre les infections."

Rappelons qu’en Flandre, le port du masque n’est plus obligatoire mais fortement recommandé pour le patient ou le client dans les cabinets médicaux et dans les pharmacies.

Dans les transports en commun, le port du masque avait été levé partout en Belgique en mai 2022. Le baromètre Corona fédéral avait été désactivé à la même période.