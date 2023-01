Bruxelles : l’hôtel de ville vous ouvre (enfin) ses portes

Mais, depuis le début de l’année, les services ont déménagé vers Brucity, le bâtiment flambant neuf que la ville a fait construire à 150 mètres de là, entre la Bourse et Sainte-Catherine. Bourgmestre et échevins y ont également déplacé leur bureau. Résultat l'hôtel de ville se cherche une nouvelle affectation.

N’allez cependant pas croire qu’il est vide. Réceptions et mariages continuent de s’y dérouler, les bureaux d’apparat servent encore à recevoir les hôtes de marque et le balcon accueillera encore les célébrités venues saluer la foule.

Mais sa moindre occupation permettra d’ouvrir plus grand ses portes. Dès le 1° février, on passera à 27 visites guidées par semaine, réparties sur quatre jours (mercredi, vendredi, samedi et dimanche). L’objectif n’est pas de transformer l’immeuble en musée (le musée de la Ville existe déjà, juste en face, dans la Maison du Roi), mais bien, comme l’explique Delphine Romanus, chargée des grands évènements de la Ville, d’en faire un " lieu patrimonial accessible au grand public. "

L’occasion de découvrir où se trouve le souterrain caché sous la Grand-Place et de savoir s’il est vrai que l’architecte s’est donné la mort quand il a constaté que l’aile droite du bâtiment était plus petite que la gauche (spoiler : non).

Revers de la médaille : le prix du billet qui, dans l’ancienne formule, s’élevait à 8 €, passe, dès le 1° février, à 15 € (avec un tarif réduit à 6€).