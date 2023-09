Bruxelles : l’harmonica géant en hommage à Toots Thielemans a trouvé sa place

Du haut de ses 7 mètres pour 400 kilos, l’harmonica géant en impose devant l’entrée de la station de tram Lemonnier, à un arrêt de la gare du Midi. Au départ cette œuvre en inox de l’artiste Alain de Pierpont, commandée par la STIB pour célébrer le talent de Toots Thielemans (disparu en 2016), devait être accrochée à la façade du bâtiment (au numéro 63 du boulevard du Midi) mais le permis d’installation avait été refusé par la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise à la société de transports en commun. L’harmonica était trop gigantesque, dangereux en cas de chute. La STIB a donc revu son installation. "Il y avait plusieurs options" explique Cindy Arents, porte-parole de la STIB, "et suspendre cet harmonica en était la première. La seconde c’était de le poser au sol. Comme on nous a refusé de le suspendre, nous avons décidé de le poser. Nous avons regardé où nous pouvions le poser pour que le quartier puisse bénéficier de cette œuvre d’art !"