Bruxelles : l'édifice-symbole de la Bourse réouvre ses portes après rénovation

Avec l'ouverture au public de l'immeuble qui abritait autrefois la Bourse de Bruxelles, la capitale comptera à partir de samedi un bâtiment monumental emblématique de plus ouvert au public. Celui-ci mettra en valeur un autre symbole patrimonial en consacrant un parcours immersif dans le monde de la bière belge.

Les multiples autorités bruxelloises, fédérale, et européenne qui ont mis la main au portefeuille pour le voir émerger, à l'initiative de la Ville de Bruxelles, ont pris part jeudi à une présentation officielle et à une visite du complexe soumis à une rénovation lourde au cours de laquelle les caractéristiques patrimoniales fondamentales ont été préservées. Pour la première fois de son histoire, l'édifice construit de 1869 à 1873 par l'architecte Léon-Pierre Suys dans le cadre de l'aménagement des boulevards du Centre, sera ouvert au public, et fera office de galerie passante sur le parcours entre la Grand-Place et le piétonnier.

Ce choix politique s'est traduit par le percement discret d'un accès à l'arrière du bâtiment. Idem pour l'aménagement d'une couverture décorative partielle du "rooftop" aménagé en toiture. Le projet a un coût bien plus élevé que prévu initialement: 90 millions d'euros, un montant, critiqué par certains dans l'opposition à la Ville de Bruxelles, mais assumé ouvertement par les autorités belges représentées jeudi lors de la présentation officielle.